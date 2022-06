Fête de la Musique La Ciotat, 21 juin 2022, La Ciotat.

Fête de la Musique La Ciotat

2022-06-21 17:00:00 17:00:00 – 2022-06-21 00:30:00 00:30:00

La Ciotat 13600

La Fête de la Musique sera l’occasion de découvrir une quarantaine de groupes locaux répartis sur 17 scènes de la ville.

Programmation riche et variée.



Place de l’Escalet (sous la grue)

19h00: US – Soul, funk

20h30: Baia Joia (sur la place)

Batucada

21h15: Keep on – Rock

22h15: Rock Discount Orchestra

Rock, réinterprétation



Rond-Point des Messageries Maritimes

19h15: Mandihy – Percussions live

Afrique de l’ouest

20h00: Putsch Street Band

Fanfare, blues, swing

21h00: Méloband- Caraïbes

22h30: Holidays – Pop rock



Église Notre-Dame – Port-vieux

18h30: Conservatoire de Musique

Classique, chorale, jazz



Escaliers de l’église Notre-Dame

Port-vieux

19h00: IC – Rock

20h00: Hot Tension – Reprises rock

21h30: Gioia Blow – Électro

22h00: Baia Joia – Batucada

22h30: Gioa Blow – Électro



Port Vieux – Quai Ganteaume

17h30-19h00: Conservatoire de Musique sur Barques avec les Calfats de l’Escalet

Classique, chorale, jazz

20h00: Crazy Groovers – Funk, électro funk, soul, groove

22h00: Take Care – Funk, rock

23h00: Roadtreep – Rock, grunge, métal



Square Bouronne

Place de la Liberté

21h00: Magic Moments

Reprises funk, pop rock des années 60 à 2000



Place Léon Gambetta

17h00: Bleu Azur – Variété

Et la Chorale Chœur À Cœur



Place Évariste Gras

À partir de 20h30: Chloroquine

Rock, blues rock, pop rock



CIQ Saint Jean

À partir de 20h00 : Jazz Club du CIQ



Place Sadi Carnot

18h30: Le Chant des Possibles

Chansons d’hier et d’aujourd’hui, français et international

19h30: Melody Show

Variété française des années 60 à nos jours

20h30: Antoine Santiago

Rock français et variétés

21h30: Académie des Étoiles

Variété française et internationale



Place Pierre Gautier

17h00: Conservatoire de Musique

Classique, chorale, jazz



Esplanade du 8 mai 1945

19h00: Alegria de Triana – Flamenco, danse sevillane, chant, guitare

20h00: Génération Fit et Gym et Zen

Zumba Party

21h00: Madaal Doch- Rock, punk, métal

22h00: Eavness – Rock chevelus

23h00: DJ Anthony- Musique d’ambiance



Plage des Capucins

19h00: MJB13 – Chorale Jazz Band du Collège les Matagots

20h00: Génération Star

Variété française et internationale

21h00: The Dalton Five – Pop rock

22h00: Steel Fish

pop rock progressif



Place Toche

20h00-23h00: Paintotal

Pop, rock français et anglais



Esplanade Langlois

21h00-00h00: Sunday Morning

Reprises pop rock, tubes français et internationaux des années 80 à nos jours



Rue des Frères Blanchard

Galerie Guisserando

17h : Stéphane et Phat

années 60 à nos jours



Aire de jeux (Bd Anatole-France)

19h à 22h30 : Lunatek

Production Crew

Généraliste, house, électro, techno

La Ciotat

dernière mise à jour : 2022-05-18 par