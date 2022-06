Fête de la musique La Celle, 21 juin 2022, La Celle.

Fête de la musique La Celle

2022-06-21 18:30:00 – 2022-06-21

La Celle 18200 La Celle

Un micro et une sono vous attendent. Et si la star, c’était vous ? Restauration possible chez Isa (poulet, frites, fromagée, dessert pour 10 € sur réservation).

Un micro et une sono vous attendent. Et si la star, c’était vous ? Restauration possible chez Isa (poulet, frites, fromagée, dessert pour 10 € sur réservation).

Mairie de la Celle

La Celle

dernière mise à jour : 2022-06-02 par