Fête de la musique La Baume-de-Transit La Baume-de-Transit Catégories d’évènement: 26790

La Baume-de-Transit

Fête de la musique La Baume-de-Transit, 18 juin 2022, La Baume-de-Transit. Fête de la musique La Baume-de-Transit

2022-06-18 – 2022-06-18

La Baume-de-Transit 26790 Nous vous attendons nombreux pour fêter ensemble la fête de la Musique.

Au programme :

– 1ére partie : Les 3 clefs – Orchestre symphonique

– 2nd partie : WARM UP – Rock & Blues +33 4 75 52 08 91 La Baume-de-Transit

dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Catégories d’évènement: 26790, La Baume-de-Transit Autres Lieu La Baume-de-Transit Adresse Ville La Baume-de-Transit lieuville La Baume-de-Transit Departement 26790

La Baume-de-Transit La Baume-de-Transit 26790 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-baume-de-transit/

Fête de la musique La Baume-de-Transit 2022-06-18 was last modified: by Fête de la musique La Baume-de-Transit La Baume-de-Transit 18 juin 2022 26790 La Baume-de-Transit

La Baume-de-Transit 26790