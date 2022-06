Fête de la musique : Khamsin

– L’Atelier fête la musique, en mode afterwork !

Rendez-vous de 17h à 21h pour plusieurs rendez-vous : la chorale Chante la vie (17h) et une scène ouverte pour les groupes locaux. A 19h30, c’est le groupe KhAmSiN qui viendra présenter sa musique de fête, glanée des Balkans à la Turquie, de Paris à Istanbul, pour un concert joyeux et dansant ! latelier.mediatheque@plouescat.fr +33 2 98 69 88 81 L’Atelier fête la musique, en mode afterwork !

