Fête de la musique Kaysersberg Vignoble, samedi 22 juin 2024.

Fête de la musique Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Dans les rues et sur les places de Kaysersberg différents artistes et groupes vont animer musicalement la ville pour la fête de la musique.

Programme 2024 bientôt disponible.

Rappel en raison des animations, la rue du Général de Gaulle sera en zone piétonne vendredi 22 juin de 13h30 à 23h30. EUR.

Début : 2024-06-22 19:00:00

fin : 2024-06-22 23:59:00

Dans les rues

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est info@kaysersberg-vignoble.fr

