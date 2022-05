Fête de la musique Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Kaysersberg Vignoble

Fête de la musique Kaysersberg Vignoble, 24 juin 2022, Kaysersberg Vignoble.

2022-06-24 19:00:00 – 2022-06-24 23:59:00

Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin Kaysersberg Vignoble fête la musique ! A cette occasion de nombreux groupes investiront les rues et places de la cité pour ravir toutes les oreilles. Dans les rues de Kaysersberg différents artistes et groupes vont animer musicalement la ville. Kaysersberg Vignoble fête la musique ! A cette occasion de nombreux groupes investiront les rues et places de la cité pour ravir toutes les oreilles. Kaysersberg Vignoble

