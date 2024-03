Fête de la Musique Jardins de La Verrerie Arles, vendredi 21 juin 2024.

Fête de la Musique Célébrons la musique ensemble ! Vendredi 21 juin, 16h00 Jardins de La Verrerie Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-21T16:00:00+02:00 – 2024-06-21T23:00:00+02:00

Célébrons tou.te.s ensemble la musique à La Verrerie ! Dansons et chantons tou.te.s ensemble pour faire de cette soirée un souvenir mémorable.

>> Le programme détaillé* sera disponible en ligne : https://laverreriearles.fr/blog-2/

La Verrerie, c’est quoi ?

C’est un site avec de vastes espaces extérieurs, des bâtiments chargés d’histoire et un sous-sol riche du passé romain de la ville. C’est aussi un tiers-lieu qui accueille une programmation culturelle variée et basée sur une approche sensible par la pratique.

Nous pouvons nous y retrouver toute l’année pour faire des ateliers autour de la création, de l’écologie, de la santé, du numérique et de la co-construction. Tout le monde est bienvenu, les petits comme les grands !

*La Verrerie est accessible aux adhérents du tiers-lieu sur inscription avec une jauge limitée

>> adhésion libre au tiers-lieu à partir de 1€ en ligne : https://bit.ly/4abCg4m

La soirée a lieu en extérieur sur le site de la Verrerie, chemin de la Verrerie à Arles. Prévoir une tenue adaptée en fonction de la météo !

>> Accès recommandé : à pied, en bus (n°5 – arrêt Verrerie) ou en vélo. Peu de stationnement voiture à proximité.

En cas de très mauvaise météo, une annonce est faite sur la page Facebook (http://www.facebook.com/destinationtierslieu) et l’événement est annulé.

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter par mail : programmation@laverreriearles.fr

Jardins de La Verrerie Chemin de la verrerie, Arles Arles 13200 Trinquetaille Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur