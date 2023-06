Groupes musicaux du conservatoire en journée suivi deux scènes Rock / Gipsy en soirée Fête de la musique Hyères Hyères Catégories d’Évènement: Hyères

Groupes musicaux du conservatoire en journée suivi deux scènes Rock / Gipsy en soirée Fête de la musique Hyères, 21 juin 2023, Hyères. Groupes musicaux du conservatoire en journée suivi deux scènes Rock / Gipsy en soirée Mercredi 21 juin, 10h00 Fête de la musique Plusieurs formations musicales se produiront à Hyères le 21 juin à partir de 10 h suivi de deux scènes Rock / Gipsy en soirée Fête de la musique avenue gambetta ,83400 hyères Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur https://www.hyeres.fr/agenda/fete-de-la-musique deux lieux seront proposés le soir: avenue Gambetta et place Clemenceau parking en centre ville

