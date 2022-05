Fête de la Musique Huningue Huningue Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Huningue Haut-Rhin Huningue Pour ce 40ème anniversaire, le pôle culturel de la Ville de Huningue assurera en partenariat avec l’association Cultu’Rock, la gestion de deux belles scènes, une sur la place Abbatucci et l’autre au pied de la Passerelle des trois Pays. Différentes formations y seront accueillies le mardi 21 juin, de19 h à 23 h, indépendamment d’autres initiatives éventuelles prévues par des restaurateurs sur leurs terrasses. Cet événement gratuit, ouvert à toutes les musiques, met à l’honneur les musiciens amateurs. Venez célébrer la musique vivante en centre-ville ! Traditionnellement, Huningue accueille la fête de la musique le 21 juin. Ce grand rendez-vous populaire gratuit est ouvert à tous les musiciens amateurs ou professionnels. Elle célèbre le jour le plus long de l’année et surtout la musique. +33 3 89 69 59 59 Pour ce 40ème anniversaire, le pôle culturel de la Ville de Huningue assurera en partenariat avec l’association Cultu’Rock, la gestion de deux belles scènes, une sur la place Abbatucci et l’autre au pied de la Passerelle des trois Pays. Différentes formations y seront accueillies le mardi 21 juin, de19 h à 23 h, indépendamment d’autres initiatives éventuelles prévues par des restaurateurs sur leurs terrasses. Cet événement gratuit, ouvert à toutes les musiques, met à l’honneur les musiciens amateurs. Huningue

