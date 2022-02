FÊTE DE LA MUSIQUE – HOMMAGE À CAMILLE SAINT-SAËNS Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance Catégories d’évènement: Brissac-Loire-Aubance

Maine-et-Loire

FÊTE DE LA MUSIQUE – HOMMAGE À CAMILLE SAINT-SAËNS Brissac Loire Aubance, 18 juin 2022, Brissac Loire Aubance. FÊTE DE LA MUSIQUE – HOMMAGE À CAMILLE SAINT-SAËNS Brissac Loire Aubance

2022-06-18 – 2022-06-18

Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire Brissac Loire Aubance La Fête de la Musique sera inaugurée par les créations musicales et chorégraphiques des élèves et des adultes du territoire . La compagnie de La Parenthèse qui aura accompagné le volet chorégraphique proposera également une belle surprise dansée, pour clore cet hommage à Saint-Saëns. Pensez à réserver !

Toutes les animations proposées dans le cadre de ce projet sont gratuites.

Renseignements et inscriptions : culture@brissacloireaubance.fr Du 19 mars au 18 juin 2022, découvrez le programme « Musique et danse » mis en place à Brissac Loire Aubance dans le cadre de l’Hommage à Camille Saint-Saëns ! culture@brissacloireaubance.fr http://www.brissacloireaubance.fr/ La Fête de la Musique sera inaugurée par les créations musicales et chorégraphiques des élèves et des adultes du territoire . La compagnie de La Parenthèse qui aura accompagné le volet chorégraphique proposera également une belle surprise dansée, pour clore cet hommage à Saint-Saëns. Pensez à réserver !

Toutes les animations proposées dans le cadre de ce projet sont gratuites.

Renseignements et inscriptions : culture@brissacloireaubance.fr Brissac Loire Aubance

dernière mise à jour : 2022-02-09 par

Détails Catégories d’évènement: Brissac-Loire-Aubance, Maine-et-Loire Autres Lieu Brissac Loire Aubance Adresse Ville Brissac Loire Aubance lieuville Brissac Loire Aubance Departement Maine-et-Loire

Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brissac-loire-aubance/

FÊTE DE LA MUSIQUE – HOMMAGE À CAMILLE SAINT-SAËNS Brissac Loire Aubance 2022-06-18 was last modified: by FÊTE DE LA MUSIQUE – HOMMAGE À CAMILLE SAINT-SAËNS Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance 18 juin 2022 Brissac-Loire-Aubance maine-et-loire

Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire