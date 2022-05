Fête de la musique – Hérouville-St-Clair Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair Catégories d’évènement: Calvados

Hérouville-Saint-Clair Calvados La ville d’Hérouville organise sa fête de la musique en innovant avec une collaboration originale, à l’image de la diversité culturelle et musicale de la ville, associant de la musique Caribéenne du groupe Madras et les élèves de l’Orchestre d’Harmonie du conservatoire.

La ville d'Hérouville organise sa fête de la musique en innovant avec une collaboration originale, à l'image de la diversité culturelle et musicale de la ville, associant de la musique Caribéenne du groupe Madras et les élèves de l'Orchestre d'Harmonie du conservatoire.

Programmation musicale de cette fête de la musique :18h30-19h : Orchestre junior (15 musiciens)19h-19h15 : Orchestre minimes (30 musiciens)19h30-20h30 : Harmonie (70 musiciens)20h30-20h45 : harmonie + Madras21h-22h : madras

