Fête de la Musique Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: 64700

Hendaye

Fête de la Musique Hendaye, 21 juin 2022, Hendaye. Fête de la Musique Hendaye

2022-06-21 – 2022-06-21

Hendaye 64700 En 2021 le contexte pandémique a eu raison de toutes les fêtes… Pour 2022, dans une projection idéale, plusieurs pôles musicaux organisés par les écoles de musique, les chorales, les orchestres amateurs ou professionnels seront

coordonnés par le service culturel mais nous comptons aussi sur l’initiative individuelle de la part de tous les musiciens en herbes, des commerçants et des associations hendayaises. Alors n’hésitez plus et mobilisez-vous le 21 juin 2022 ! En 2021 le contexte pandémique a eu raison de toutes les fêtes… Pour 2022, dans une projection idéale, plusieurs pôles musicaux organisés par les écoles de musique, les chorales, les orchestres amateurs ou professionnels seront

coordonnés par le service culturel mais nous comptons aussi sur l’initiative individuelle de la part de tous les musiciens en herbes, des commerçants et des associations hendayaises. Alors n’hésitez plus et mobilisez-vous le 21 juin 2022 ! En 2021 le contexte pandémique a eu raison de toutes les fêtes… Pour 2022, dans une projection idéale, plusieurs pôles musicaux organisés par les écoles de musique, les chorales, les orchestres amateurs ou professionnels seront

coordonnés par le service culturel mais nous comptons aussi sur l’initiative individuelle de la part de tous les musiciens en herbes, des commerçants et des associations hendayaises. Alors n’hésitez plus et mobilisez-vous le 21 juin 2022 ! Ville d’Hendaye

Hendaye

dernière mise à jour : 2022-06-07 par

Détails Catégories d’évènement: 64700, Hendaye Other Lieu Hendaye Adresse Ville Hendaye lieuville Hendaye Departement 64700

Hendaye Hendaye 64700 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hendaye/

Fête de la Musique Hendaye 2022-06-21 was last modified: by Fête de la Musique Hendaye Hendaye 21 juin 2022 64700 Hendaye

Hendaye 64700