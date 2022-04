Fête de la musique Hagetmau Hagetmau Catégories d’évènement: Hagetmau

Hagetmau Landes EUR > 14h : Sieste musicale animée par l’association Sabor : laissez-vous porter par la musique le temps d’une sieste pour un voyage musical original qui vous invitera à la rêverie et au lâcher-prise. Un moment de plaisir partagé !

> 18h : Blind-test des élèves du Conservatoire : Venez tester votre culture musicale en participant au blind-test joué en live par les élèves.

