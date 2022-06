Fête de la musique Fuveau Fuveau Catégories d’évènement: 13710

Fuveau 13710 Le lundi 21 juin le pôle culturel Jean Bonfillon organise 2 concerts pour la fête de la musique !



Au programme :

Yann Cleary

Massilia Gipsy Band



Rendez-vous à l’Espace Georges Martin à partir de 19h !



Évènement organisé dans le respect du protocole sanitaire. Stade Georges Martin Avenue Du 08 Mai 1945 Fuveau

