FÊTE DE LA MUSIQUE Fraize

Vosges

25 juin 2022

2022-06-25 14:00:00 14:00:00 – 2022-06-25

Fraize Vosges Fraize Scène ouverte de 14 h à 18 h 30. Renseignements auprès de Damien au 06 89 29 56 91 ou Marc au 06 88 67 64 58. nA partir de 19 h deux concerts : Enfants de Zik (reprises rock internationales) et Graham Off/On (reprises de Téléphone). nBuvette et petite restauration. +33 6 88 67 64 58 Fraize

