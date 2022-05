Fete de la Musique Festi’Retz Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts Catégories d’évènement: Aisne

Villers-Cotterêts Aisne Villers-Cotterêts La fête de la musique rythmera Villers-Cotterêts lors de deux journées. Venez profiter de concerts et animation placé sous le signe du partage et de la rencontre.

Le samedi 11 juin servira aux artistes afin de se produire devant le public sur la Place du docteur Mouflier de 16h à 18h30 , puis place du 8 mai 1945 à 20h .

A la suite un vote aura lieu afin que des participants puissent se produire le samedi 18 juin sur la place du Dr Mouflier de 17h30 à 23h lors de la grande soirée musicale. La fête de la musique rythmera Villers-Cotterêts lors de deux journées. Venez profiter de concerts et animation placé sous le signe du partage et de la rencontre.

culture@mairie-villerscotterets.fr +33 3 23 96 55 02

