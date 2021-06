Faremoutiers Faremoutiers Faremoutiers, Seine-et-Marne Fête de la musique Faremoutiers Faremoutiers Catégories d’évènement: Faremoutiers

Seine-et-Marne

Fête de la musique Faremoutiers, 18 juin 2021-18 juin 2021, Faremoutiers. Fête de la musique 2021-06-18 18:30:00 18:30:00 – 2021-06-18 22:30:00 22:30:00 Place de Gaulle Avenue Victor Massoul

Faremoutiers Seine-et-Marne Faremoutiers Prestation de 3 groupes de musique durant la soirée

Restauration sur place 3 points de restauration assis fetes@faremoutiers.fr +33 6 71 10 41 87 Prestation de 3 groupes de musique durant la soirée

Restauration sur place 3 points de restauration assis

Détails Catégories d’évènement: Faremoutiers, Seine-et-Marne Étiquettes évènement : Autres Lieu Faremoutiers Adresse Place de Gaulle Avenue Victor Massoul Ville Faremoutiers lieuville 48.80084#2.99769