2022-06-21 18:00:00 – 2022-06-21

La Mothe-Saint-Héray Deux-Sèvres EUR Fête de la musique, Faites-en donc ! Cela commence sur l’orgue de l’église, où Jean-Luc ALGOURDIN vous ouvre une répétition. Puis, sur la place, “Elle & les Jean” ouvre sa scène aux amateurs venus

avec leur instrument nous jouer un p’tit quelque chose, avant de jouer leur répertoire de chansons humoristiques et décalées et autres “chansons à réponses”.

Pour une bonne organisation de la scène ouverte, contacter l’Atelier musical jusqu’au 18 juin.

Repli au bar du Commerce en cas de pluie

Mardi 21 juin à 18h à l’église, à 18h30 sur la place Atelier musical de l’Orangerie

