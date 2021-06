Capavenir Vosges Capavenir Vosges Capavenir Vosges, Vosges FÊTE DE LA MUSIQUE ET NOCTURNE COMMERCIALE. Capavenir Vosges Capavenir Vosges Catégories d’évènement: Capavenir Vosges

Vosges

FÊTE DE LA MUSIQUE ET NOCTURNE COMMERCIALE. Capavenir Vosges, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Capavenir Vosges. FÊTE DE LA MUSIQUE ET NOCTURNE COMMERCIALE. 2021-07-02 19:30:00 19:30:00 – 2021-07-02 23:00:00 23:00:00

Capavenir Vosges Vosges Capavenir Vosges Elle encourage les musiciens amateurs à se produire bénévolement dans les rues et espaces publics.

Elle mêle tous les genres musicaux pour objectif de faire connaître et de faire apprécier au public. +33 3 29 39 15 45 Google dernière mise à jour : 2021-06-26 par

Détails Catégories d’évènement: Capavenir Vosges, Vosges Étiquettes évènement : Autres Lieu Capavenir Vosges Adresse Ville Capavenir Vosges lieuville 48.2505#6.41945