Chaumont-en-Vexin Oise Chaumont-en-Vexin La fête de la musique se réinvente à Chaumont-en-Vexin.

En 2022, la fête et le voyage seront au rendez-vous.

Un marché artisanal sur la place de la foulerie attendra les curieux toute la journée pour découvrir les saveurs antillaises.

Du début de l’après-midi jusqu’à minuit, 3 groupes se succéderont pour vous faire danser durant des heures entières.

officedelaculture@gmail.com http://www.officedelaculture.fr/

