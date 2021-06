Mourenx Mourenx Mourenx, Pyrénées-Atlantiques Fête de la musique et marché de producteurs Mourenx Mourenx Catégories d’évènement: Mourenx

Pyrénées-Atlantiques

Fête de la musique et marché de producteurs Mourenx, 26 juin 2021-26 juin 2021, Mourenx. Fête de la musique et marché de producteurs 2021-06-26 18:00:00 – 2021-06-26 21:00:00 Parc des sports Avenue du président Paul Delcourt

Mourenx Pyrénées-Atlantiques Concerts gratuits et produits locaux. Concerts gratuits et produits locaux. +33 5 59 60 07 23 Concerts gratuits et produits locaux. Concerts gratuits et produits locaux. OT CDB dernière mise à jour : 2021-06-11 par

Détails Catégories d’évènement: Mourenx, Pyrénées-Atlantiques Étiquettes évènement : Autres Lieu Mourenx Adresse Parc des sports Avenue du président Paul Delcourt Ville Mourenx lieuville 43.37526#-0.62872