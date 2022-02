Fête de la Musique et Journée Olympique Rédené Rédené Catégories d’évènement: Finistère

Fête de la Musique et Journée Olympique Rédené, 24 juin 2022, Rédené. Fête de la Musique et Journée Olympique Place de l’Église Exterieur Rédené

2022-06-24 16:30:00 – 2022-06-24 20:00:00 Place de l’Église Exterieur

Rédené Finistère Rédené Finistère Bretagne Célébration de la journée olympique et de la fête de la musique lors du marché local.

Célébration de la journée olympique et de la fête de la musique lors du marché local.

Plus d'informations à venir sur le site internet et les réseaux sociaux @villederedene

Place de l'Église Exterieur Rédené

