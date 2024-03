Fête de la musique et Feu de la Saint Jean Soursac, samedi 22 juin 2024.

Fête de la musique et Feu de la Saint Jean Soursac Corrèze

Le comité des fêtes de Soursac vous donne rendez-vous dès 20h00 au parc de la Sogne à Soursac.

Cette soirée sera animée par le groupe « Corto Maltesse ».

Sur place, nous vous proposerons grillades, desserts et boissons.

Venez profiter d’une belle soirée estivale du partage, de la musique et l’embrasement du feu. Que demander de plus ? .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 20:00:00

fin : 2024-06-22

La Sogne

Soursac 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine cdf.soursac@gmail.com

