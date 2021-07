Pouldreuzic Pouldreuzic Finistère, Pouldreuzic Fête de la musique et feu d’artifice Pouldreuzic Pouldreuzic Catégories d’évènement: Finistère

Pouldreuzic

Fête de la musique et feu d'artifice 2021-07-13 Route de l'Usine Parking de la gare Pouldreuzic

Pouldreuzic Finistère Artistes : élèves de Dihun, les voix de la mer, et les Boulinerien.

Vers 23h, 2 feux d’artifices à voir de chez soi

Avec respect des normes sanitaires en vigueur

mairie@pouldreuzic.bzh +33 2 98 54 40 32

Pouldreuzic Route de l'Usine Parking de la gare