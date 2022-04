FÊTE DE LA MUSIQUE ET EXPOSITION SUR UN HÔPITAL DE CAMPAGNE 1914 – 1918 Lunéville Lunéville Catégories d’évènement: 54300

Lunéville 54300 Fête de la musique avec scène ouverte le samedi soir, chansons populaires et militaires. Présence des Fantassins de Lorraine avec exposition d’un hôpital de campagne 1914-1918. lesamisdupatrimoine.APHL@orange.fr +33 6 74 48 47 49 Les Amis du Patrimoine de l’Hôpital de Lunéville

