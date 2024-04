Fête de la musique et de la danse à Saint-Renan Saint-Renan, vendredi 21 juin 2024.

Vendredi 21 juin, de 17h à 23h, animations au cœur de la ville.

Plusieurs scènes à découvrir : place Saint-Antoine, place du Vieux Marché, jardin de la Coulée Verte et en bas de la rue Saint-Yves avec au programme, des concerts et de la danse. Les restaurateurs du centre ville vous accueillent pour fêter la journée la plus longue de l’année.

Les scènes sont ouvertes aux artistes, que vous soyez musiciens, chanteurs ou danseurs, vous êtes attendus nombreux pour battre le pavé au rythme de la musique et fêter le début de l’été. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-21 17:00:00

fin : 2024-06-21 23:00:00

Place du Vieux Marché

Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne

