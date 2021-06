Donneville Espace Cabanac Donneville, Haute-Garonne Fête de la musique Espace Cabanac Donneville Catégories d’évènement: Donneville

Haute-Garonne

Fête de la musique Espace Cabanac, 19 juin 2021-19 juin 2021, Donneville. Fête de la musique

Espace Cabanac, le samedi 19 juin à 17:00

### La fête de la musique de Donneville aura lieu le samedi 19 juin à Cabanac, un lieu magnifique. Les festivités débuteront à 17 h 00 avec l’école de musique (démo de batterie), puis chants individuels, quelques morceaux de jazz avec un duo clavier et clarinette et en suivant la chorale du CLAD. Viendront ensuite divers groupes : * Amtrack qui, pour la première fois en formation unplugged, saura ravir vos oreilles à coups de compos hard-rock bien léchées * The Feignasses Dudes (dit Les Feignasses), un groupe metal qui contrairement à son nom, envoie du son. [https://www.facebook.com/feignasses](https://www.facebook.com/feignasses) Des sandwiches et frites seront proposés à la vente. Pour respecter les consignes sanitaires en cours, vous devrez consommer boisson et nourriture assis, en respectant les règles de distanciations sociales (4 m2 par personne).

Entrée Libre

L’été arrive, les évènements festifs reprennent à Donneville aussi ! Venez avec nous fêter tout ça en musique ! Espace Cabanac RD 813 31450 Donneville Donneville Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-19T17:00:00 2021-06-19T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Donneville, Haute-Garonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Espace Cabanac Adresse RD 813 31450 Donneville Ville Donneville lieuville Espace Cabanac Donneville