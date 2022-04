Fête de la Musique en Bastide Cadillac Cadillac Catégories d’évènement: Cadillac

Gironde

Fête de la Musique en Bastide Cadillac, 17 juin 2022, Cadillac. Fête de la Musique en Bastide Cadillac

2022-06-17 00:00:00 – 2022-06-18 00:00:00

Cadillac Gironde Cadillac La vocation de la Fête de la musique est de célébrer toutes les musiques. Qu’ils s’agisse de musique classique ou de musiques actuelles, tous les genres ont leur place pour se produire dans les rues et sur les places de Cadillac sur Garonne. Tous les genres, mais aussi tous les niveaux. La Fête de la musique est un événement ouvert aux professionnels comme aux amateurs. La vocation de la Fête de la musique est de célébrer toutes les musiques. Qu’ils s’agisse de musique classique ou de musiques actuelles, tous les genres ont leur place pour se produire dans les rues et sur les places de Cadillac sur Garonne. Tous les genres, mais aussi tous les niveaux. La Fête de la musique est un événement ouvert aux professionnels comme aux amateurs. +33 5 56 62 12 92 La vocation de la Fête de la musique est de célébrer toutes les musiques. Qu’ils s’agisse de musique classique ou de musiques actuelles, tous les genres ont leur place pour se produire dans les rues et sur les places de Cadillac sur Garonne. Tous les genres, mais aussi tous les niveaux. La Fête de la musique est un événement ouvert aux professionnels comme aux amateurs. Cadillac

dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Catégories d’évènement: Cadillac, Gironde Autres Lieu Cadillac Adresse Ville Cadillac lieuville Cadillac Departement Gironde

Cadillac Cadillac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cadillac/

Fête de la Musique en Bastide Cadillac 2022-06-17 was last modified: by Fête de la Musique en Bastide Cadillac Cadillac 17 juin 2022 Cadillac Gironde

Cadillac Gironde