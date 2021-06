Paris Eglise Saint-Bernard de la Chapelle Paris Fête de la musique Eglise Saint-Bernard de la Chapelle Paris Catégorie d’évènement: Paris

Fête de la musique Eglise Saint-Bernard de la Chapelle, 21 juin 2021-21 juin 2021, Paris. Fête de la musique

Eglise Saint-Bernard de la Chapelle, le lundi 21 juin à 20:00

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles selon les règles sanitaires. Programme pour tout public de 10 à 99 ans. Concert organisé selon les règles sanitaires en vigueur, gratuit et accessible dans la limite des places disponibles. La symbolique “Symphonie du Nouveau monde” de Dvorak à la “Simple Symphony” de Britten en passant par la “Suite Holberg” de Grieg. Eglise Saint-Bernard de la Chapelle 11 rue Affre, 75018 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-21T20:00:00 2021-06-21T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Eglise Saint-Bernard de la Chapelle Adresse 11 rue Affre, 75018 Paris Ville Paris lieuville Eglise Saint-Bernard de la Chapelle Paris