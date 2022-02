Fête de la musique : Duo Gibann Civrac-en-Médoc, 21 juin 2022, Civrac-en-Médoc.

Fête de la musique : Duo Gibann Le petit Civracais 3 Rue du Onze Novembre 1918 Civrac-en-Médoc

2022-06-21 19:00:00 – 2022-06-21 Le petit Civracais 3 Rue du Onze Novembre 1918

Civrac-en-Médoc Gironde Civrac-en-Médoc

EUR 0 Pour la Fête de la Musique, le Restaurant le Petit Civracais vous propose de passer cette soirée en compagnie du fameux Duo Gibann et de son large répertoire, allant des années 1950 à 2021. Gibann et Mathilde interprètent, au chant et à la guitare, les plus grandes reprises de la Chanson Française et Internationale, du Jazz, et du Rock.

Sur réservation.

Pour la Fête de la Musique, le Restaurant le Petit Civracais vous propose de passer cette soirée en compagnie du fameux Duo Gibann et de son large répertoire, allant des années 1950 à 2021. Gibann et Mathilde interprètent, au chant et à la guitare, les plus grandes reprises de la Chanson Française et Internationale, du Jazz, et du Rock.

Sur réservation.

+33 7 64 12 35 93

Pour la Fête de la Musique, le Restaurant le Petit Civracais vous propose de passer cette soirée en compagnie du fameux Duo Gibann et de son large répertoire, allant des années 1950 à 2021. Gibann et Mathilde interprètent, au chant et à la guitare, les plus grandes reprises de la Chanson Française et Internationale, du Jazz, et du Rock.

Sur réservation.

ANAKA

Le petit Civracais 3 Rue du Onze Novembre 1918 Civrac-en-Médoc

dernière mise à jour : 2022-02-25 par