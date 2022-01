Fête de la musique Drusenheim, 21 juin 2022, Drusenheim.

Fête de la musique Drusenheim

2022-06-21 18:00:00 – 2022-06-21

Drusenheim Bas-Rhin

Instaurée par le ministère de la Culture en 1982, la fête de la musique est devenue une vraie tradition. Venez découvrir des groupes et artistes amateurs de musique, de chant et de danse. Dans une atmosphère joyeuse et conviviale, formes diverses et styles musicaux variés seront à la fête.

Instaurée par le ministère de la Culture en 1982, la fête de la musique est devenue une vraie tradition. Venez découvrir des groupes et artistes amateurs de musique, de chant et de danse. Dans une atmosphère joyeuse et conviviale, formes diverses et styles musicaux variés seront à la fête.

Drusenheim

dernière mise à jour : 2022-01-21 par