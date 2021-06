Douvaine Douvaine Douvaine, Haute-Savoie Fête de la Musique Douvaine Douvaine Catégories d’évènement: Douvaine

Haute-Savoie

Fête de la Musique Douvaine, 19 juin 2021-19 juin 2021, Douvaine. Fête de la Musique 2021-06-19 21:00:00 21:00:00 – 2021-06-19

Douvaine Haute-Savoie Douvaine La ville de Douvaine souhaite vous propose un moment de convivialité à l’occasion de la fête de la musique. En petite formule du fait des contraintes sanitaires, vous pourrez pique niquer avec votre propre repas tout en profitant des concerts. mairie@ville-douvaine.fr +33 4 50 94 00 37 http://www.douvaine.fr/ La ville de Douvaine souhaite vous propose un moment de convivialité à l’occasion de la fête de la musique. En petite formule du fait des contraintes sanitaires, vous pourrez pique niquer avec votre propre repas tout en profitant des concerts.

Détails Catégories d’évènement: Douvaine, Haute-Savoie Étiquettes évènement : Autres Lieu Douvaine Adresse Ville Douvaine lieuville 46.30414#6.30518