FÊTE DE LA MUSIQUE Docelles, 20 juin 2021-20 juin 2021, Docelles.

FÊTE DE LA MUSIQUE 2021-06-20 15:30:00 15:30:00 – 2021-06-20 17:30:00 17:30:00 ÉGLISE Rue de la libération

Docelles Vosges Docelles

Plusieurs formations musicales animeront cette fête de la musique au sein de l’église de Docelles.

Au programme :

-Quatuor violons, violoncelle et guitare

-Accordéon et orgue

-Trio guitares et violon

-Chant, variété française

+33 6 41 77 03 37

Pixabey