Fête de la Musique Dinan, 21 juin 2022, Dinan.

Fête de la Musique Dinan

2022-06-21 – 2022-06-21

Dinan 22100

Comme chaque année, ou presque (!), la Fête de la Musique aura lieu le mardi 21 juin. Ouverte à tous les musiciens, amateurs ou professionnels, la Fête de la Musique est l’occasion d’une grande soirée musicale éclectique et accessible à tous.

Les artistes se produiront, comme à l’accoutumée, partout en ville, dans la rue, les restaurants, sur des scènes installées sur différentes places : Esplanade de la Résistance, Place Saint-Sauveur, devant le théâtre et la Médiathèque, et dans des lieux moins habituels …

La Fête de la Musique de Dinan met en valeur l’ampleur et la diversité des pratiques musicales et des genres musicaux, pour une soirée festive et riche en découvertes !

Retrouvez le programme complet sur le site de la mairie de Dinan

+33 2 96 87 40 65 https://www.dinan.fr/57-0-2037/fete-de-la-musique-2022

Dinan

