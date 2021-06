Écommoy Écommoy 72220, Écommoy FETE DE LA MUSIQUE D’ECOMMOY Écommoy Écommoy Catégories d’évènement: 72220

FETE DE LA MUSIQUE D'ECOMMOY 2021-06-21 17:00:00 – 2021-06-21 22:45:00 Place du Général de Gaulle Hôtel de Ville
Écommoy 72220

La ville d'Ecommoy vous invite à célébrer la Fête de la Musique le 21 juin 2021 à partir de 17H.

17 h – Compagnie « le bus de rêves »
17 h 45 – Fanfare Samba Baladi
18 h 45 – Ghillies
19 h 30 – Fanfare Samba Baladi
20 h – La Chimba
21 h 15 – Fanfare Samba Baladi
21 h 45 – Run Roni Run

