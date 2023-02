Fête de la musique de Saint Selve Saint-Selve Saint-Selve Catégories d’Évènement: Gironde

Gironde Saint-Selve Fête de la musique de Saint-Selve.

Au programme cette année : Charlaz (Rock’n Roll années 50), Mother Cover (Pop & Swing), Oliv’ et ses noyaux (chanson festive). Restauration sur place en partenariat avec la Chambre d’Agriculture de la Gironde. Fête de la musique de Saint-Selve.

Au programme cette année : Charlaz (Rock'n Roll années 50), Mother Cover (Pop & Swing), Oliv' et ses noyaux (chanson festive). Restauration sur place en partenariat avec la Chambre d'Agriculture de la Gironde. +33 5 57 97 96 00

