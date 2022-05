Fête de la Musique de Saint-Girons Saint Girons,Ariège, 21 juin 2022, Saint-Girons.

### Mardi 21 juin à partir de 17H. Manifestation GRATUITE et accessible à tous. Venez fêter en famille ou entre amis l’arrivée de l’été en musique à Saint-Girons !! 21 lieux pour le 21 juin : Embarquez dans l’ambiance de chacune des places et vibrez sur tous les styles musicaux avec plus de 300 musiciens ! Laissez vous émerveiller par la magie des arts de rue : surprises et nouveautés garanties !! Régalez vous des délices du grand marché des saveurs : 30 stands de produits locaux aux goûts d’ici et d’ailleurs … Populaire, culturelle et responsable ! La fête de la musique est labellisée « manifestation verte » depuis 2015 et engagée dans de nombreux partenariats pour une fête joyeuse, sereine et fédérant de nombreuses dynamiques locales !

Saint Girons,Ariège Centre ville 09200 Saint Girons



