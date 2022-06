Fête de la musique de Ploërmel Ploërmel Ploërmel Catégories d’évènement: 56800

Ploërmel

Fête de la musique de Ploërmel Ploërmel, 25 juin 2022, Ploërmel. Fête de la musique de Ploërmel Ploërmel

2022-06-25 – 2022-06-25

Ploërmel 56800 La fête de la musique revient cette année avec un programme riche et varié. Donc rendez-vous dans le centre ville pour une soirée rythmée. Programmation à venir. Dès 16h La fête de la musique revient cette année avec un programme riche et varié. Donc rendez-vous dans le centre ville pour une soirée rythmée. Programmation à venir. Dès 16h Ploërmel

dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Catégories d’évènement: 56800, Ploërmel Autres Lieu Ploërmel Adresse Ville Ploërmel lieuville Ploërmel Departement 56800

Ploërmel Ploërmel 56800 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ploermel/

Fête de la musique de Ploërmel Ploërmel 2022-06-25 was last modified: by Fête de la musique de Ploërmel Ploërmel Ploërmel 25 juin 2022 56800 Ploërmel

Ploërmel 56800