Fête de la musique de Pithiviers Pithiviers Pithiviers Catégories d’évènement: 45300

Pithiviers

Fête de la musique de Pithiviers Pithiviers, 21 juin 2022, Pithiviers. Fête de la musique de Pithiviers Pithiviers

2022-06-21 – 2022-06-21

Pithiviers 45300 Fêtez la musique à Pithiviers, mardi 21 juin ! Au programme :

– Concert de l’école de musique : musiques actuelles, orchestres, duos et solos.

– Guinguette « Danse avec les saxs » : piste de danse avec taxis-danseurs, démonstrations de danse

– DJ set avec le Summer Teen’s break et JLOW Restauration sur place Fête de la musique de Pithiviers 2022. +33 2 38 32 06 45 https://www.pithiviers.fr/agenda/fete-de-la-musique-de-pithiviers-2022/ Fêtez la musique à Pithiviers, mardi 21 juin ! Au programme :

– Concert de l’école de musique : musiques actuelles, orchestres, duos et solos.

– Guinguette « Danse avec les saxs » : piste de danse avec taxis-danseurs, démonstrations de danse

– DJ set avec le Summer Teen’s break et JLOW Restauration sur place Ville de Pithiviers

Pithiviers

dernière mise à jour : 2022-05-31 par

Détails Catégories d’évènement: 45300, Pithiviers Autres Lieu Pithiviers Adresse Ville Pithiviers lieuville Pithiviers Departement 45300

Pithiviers Pithiviers 45300 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pithiviers/

Fête de la musique de Pithiviers Pithiviers 2022-06-21 was last modified: by Fête de la musique de Pithiviers Pithiviers Pithiviers 21 juin 2022 45300 Pithiviers

Pithiviers 45300