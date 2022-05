Fête de la musique de l’espérance rignacoise Rignac Rignac Catégories d’évènement: Aveyron

Rignac

Fête de la musique de l’espérance rignacoise Rignac, 18 juin 2022, Rignac. Fête de la musique de l’espérance rignacoise 8, bis Place du portail haut Rignac

2022-06-18 – 2022-06-18

8, bis Place du portail haut Aveyron Rignac Fête de la musique en fin d’après-midi avec l’espérance rignacoise sur l’esplanade André Jarlan ou dans la salle des fêtes en cas de mauvais temps. OFFICE DE TOURISME DU PAYS RIGNACOIS

8, bis Place du portail haut Rignac

dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Rignac Autres Lieu Rignac Adresse 8, bis Place du portail haut Ville Rignac lieuville 8, bis Place du portail haut Rignac

Rignac Rignac https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rignac/

Fête de la musique de l’espérance rignacoise Rignac 2022-06-18 was last modified: by Fête de la musique de l’espérance rignacoise Rignac Rignac 18 juin 2022

Rignac