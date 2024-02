Fête de la musique de Jouques Jouques, samedi 22 juin 2024.

Le Comité des Fêtes de Jouques vous invite à célébrer la Fête de la Musique !

Les bar et les restaurants accueillent une scène, chacun dans un style différent : Dj au bar du Soleil, Rock au bar de la Chaumière, variétés chantées au restaurants les deux saveurs..

Et pour cette année 2023, une scène ouverte est installée à tous les musiciens qui veulent se produire, quel que soit leur genre et style… .

Début : 2024-06-22 19:00:00

fin : 2024-06-22 01:00:00

Boulevard de la République

Jouques 13490 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur comitefetesjouques@gmail.com

