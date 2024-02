Fête de la musique de Jouques Jouques, samedi 22 juin 2024.

Fête de la musique de Jouques Jouques Bouches-du-Rhône

Le Comité des Fêtes de Jouques vous invite à célébrer la Fête de la Musique !

Les bar et les restaurants accueillent une scène, chacun dans un style différent Dj au bar du Soleil, Rock au bar de la Chaumière, variétés chantées au restaurants les deux saveurs..

Et pour cette année 2023, une scène ouverte est installée à tous les musiciens qui veulent se produire, quel que soit leur genre et style… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 19:00:00

fin : 2024-06-22 01:00:00

Boulevard de la République

Jouques 13490 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur tourisme@jouques.fr

