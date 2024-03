Fête de la musique de Genève Autre lieu Genève, vendredi 21 juin 2024.

Fête de la musique de Genève Le rendez-vous culturel incontournable du début de l’été fera résonner la musique en ville de Genève du 21 au 23 juin prochain ! 21 – 23 juin Autre lieu Gratuit

Début : 2024-06-21T18:00:00+02:00 – 2024-06-21T23:59:00+02:00

Fin : 2024-06-23T14:00:00+02:00 – 2024-06-23T23:59:00+02:00

La musique raisonnera à nouveau en ville de Genève du 21 au 23 juin prochain ! La Fête de la Musique, rendez-vous culturel incontournable de ce début d’été revient avec une programmation riche et variée qui fera la part belle à la diversité et à la qualité de la scène artistique locale.

Une manifestation gratuite et ouverte à toutes et tous, qui se déroulera au cœur de la ville dans les salles et en plein air et vous réservera aussi quelques surprises.

