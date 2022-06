Fête de la musique de Bégard Bégard, 17 juin 2022, Bégard.

Fête de la musique de Bégard Bégard

2022-06-17 19:00:00 – 2022-06-18 02:00:00

Bégard 22140

Sur la place de la république, une soirée musicale festive et gratuite est organisée par la MJC du pays de Bégard et l’association Gwallspered. Buvette et restauration sur place organisées par Bear Solidarité, et une programmation musicale très éclectique ! Venez danser, chanter, bouger sous les halles !

+33 2 96 45 20 60

Bégard

