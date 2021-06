Alby-sur-Chéran Alby-sur-Chéran Alby-sur-Chéran, Haute-Savoie Fête de la Musique « Cover Club » Alby-sur-Chéran Alby-sur-Chéran Catégories d’évènement: Alby-sur-Chéran

Haute-Savoie

Fête de la Musique « Cover Club » Alby-sur-Chéran, 21 juin 2021-21 juin 2021, Alby-sur-Chéran. Fête de la Musique « Cover Club » 2021-06-21 20:00:00 20:00:00 – 2021-06-21 22:30:00 22:30:00 Place du Trophée Bourg Médiéval

Alby-sur-Chéran Haute-Savoie Alby-sur-Chéran Groupe pop-rock professionnel, écume les scènes sans relâche et avec succès au rythme de reprises bien senties, de groove contagieux et de refrains fédérateurs. +33 4 50 68 39 44 Groupe pop-rock professionnel, écume les scènes sans relâche et avec succès au rythme de reprises bien senties, de groove contagieux et de refrains fédérateurs. dernière mise à jour : 2021-06-16 par Office de Tourisme du Lac d’Annecy

Détails Catégories d’évènement: Alby-sur-Chéran, Haute-Savoie Autres Lieu Alby-sur-Chéran Adresse Place du Trophée Bourg Médiéval Ville Alby-sur-Chéran lieuville 45.81705#6.02068