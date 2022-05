Fête de la musique – Concert MMO Jardin de la ménagerie Sceaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Fête de la musique – Concert MMO

Jardin de la ménagerie, le mardi 21 juin 2022

Jardin de la ménagerie, le mardi 21 juin à 20:00

Au jardin de la Ménagerie de Sceaux Pour la Fête de la Musique 2022 nous accueillerons cette année encore le Magic Michel Orchestra. Le MMO est un collectif de plus de 60 musiciens né aux Studios La Caisse Claire de la MJC. Ils seront réunis ce 21 juin pour former un Supergroupe de reprises de tous styles. Venez profitez et danser avec nous ! En première partie, retrouvez le groupe sélectionné pour être accompagné dans le cadre du Déclencheur* 2021-2022 : Sainte Victoire et les deux groupes sélectionnés pour Le Déclencheur 2020-2021 : Burnt Umber et Le Cha. *Dispositif d’accompagnement d’artistes initié par les Studios La Caisse Claire de la MJC.

Jardin de la ménagerie 92330 sceaux Sceaux

