Fête de la Musique : Concert exceptionnel Meilhan-sur-Garonne, 21 juin 2021-21 juin 2021, Meilhan-sur-Garonne. Fête de la Musique : Concert exceptionnel 2021-06-21 – 2021-06-21

Meilhan-sur-Garonne Lot-et-Garonne -18h00 : audition des élèves de l’école de musique.

-19h00 : Vents d’ébène.

+33 5 53 94 30 04

