Fête de la musique – concert de trompes de chasse – senonches Senonches, 19 juin 2021-19 juin 2021, Senonches. Fête de la musique – concert de trompes de chasse – senonches 2021-06-19 17:30:00 – 2021-06-19 19:30:00

Dans le cadre de la fête de la musique et comme tous les ans, la confrérie vous propose d'assister à un concert de trompes de chasse par la troupe eurélienne au parc du petit Bossard. Evènement à ne pas manquer. Pour votre information il n'y aura pas de chapitre ni de repas le soir. Sous réserve de modification. Accueil dans le respect des règles sanitaires.

bauer.guy@orange.fr
+33 6 07 15 29 85
https://www.confreriecepesenonches.fr/

confrérie du cèpe et fins délices

Détails Autres Lieu Senonches Adresse Ville Senonches lieuville 48.5564#1.03577