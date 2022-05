Fête de la Musique – Concert de trompes de chasse

Fête de la Musique – Concert de trompes de chasse, 24 juin 2022, . Fête de la Musique – Concert de trompes de chasse

2022-06-24 – 2022-06-24 Une fête de la musique qui résonne de toutes ses trompes de chasse et de ses corps des Alpes accompagné de l’Harmonie de Senonches. Ambiance exceptionnelle. En soirée repas champêtre dans le parc de la source, sur réservation. Kir percheron offert Une fête de la musique qui résonne de toutes ses trompes de chasse et de ses corps des Alpes accompagné de l’Harmonie de Senonches. Ambiance exceptionnelle. En soirée repas champêtre dans le parc de la source, sur réservation. Kir percheron offert +33 2 37 37 98 11 Une fête de la musique qui résonne de toutes ses trompes de chasse et de ses corps des Alpes accompagné de l’Harmonie de Senonches. Ambiance exceptionnelle. En soirée repas champêtre dans le parc de la source, sur réservation. Kir percheron offert confrérie du cèpe dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville