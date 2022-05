FÊTE DE LA MUSIQUE – CONCERT DE CHIC PLANET Hettange-Grande Hettange-Grande Catégories d’évènement: HETTANGE GRANDE

Moselle

FÊTE DE LA MUSIQUE – CONCERT DE CHIC PLANET Hettange-Grande, 21 juin 2022, Hettange-Grande. FÊTE DE LA MUSIQUE – CONCERT DE CHIC PLANET Hettange-Grande

2022-06-21 18:00:00 18:00:00 – 2022-06-21 21:00:00 21:00:00

Hettange-Grande Moselle Chic Planet se produira en concert pour fêter la musique comme il se doit. Couvrant un très large répertoire : pop, rock, soul, jazz, latino, élecro/dance, disco, le groupe va mettre l’ambiance et vous faire danser. Hettange-Grande

dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Catégories d’évènement: HETTANGE GRANDE, Moselle Autres Lieu Hettange-Grande Adresse Ville Hettange-Grande lieuville Hettange-Grande Departement Moselle

Hettange-Grande Hettange-Grande Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hettange-grande/

FÊTE DE LA MUSIQUE – CONCERT DE CHIC PLANET Hettange-Grande 2022-06-21 was last modified: by FÊTE DE LA MUSIQUE – CONCERT DE CHIC PLANET Hettange-Grande Hettange-Grande 21 juin 2022 Hettange-Grande Moselle

Hettange-Grande Moselle